We Are Football: trailer di lancio del manageriale calcistico di THQ Nordic

A fine marzo THQ Nordic aveva annunciato We Are Football, nuovo manageriale calcistico per PC sviluppato da Winning Streak Games. Il gioco sarà disponibile da oggi su Steam, e per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

We Are Football è stato creato da Gerald Kohler, la mente creativa dietro i franchise On The Ball e Football Manager, e veterani del settore come Rolf Langenberg e Dirk Winter. Non ha licenze ufficiali, ma grazie ad un editor è possibile creare squadre e campionati; sono presenti sia campionati maschili che femminili.

Queste le caratteristiche e funzionalità di We are Football attraverso la pagina Steam:

Adatto ai giocatori meno esperti e subito giocabile senza lunghe introduzioni o tutorial: facile da imparare, ma difficile da padroneggiare al meglio.

Gameplay profondo e complesso come ogni titolo manageriale che si rispetti.

Selezione del club in modalità carriera attraverso un quiz attitudinale.

Grande varietà di meccaniche e aspetti di gestione (finanza, sponsor, risorse umane, organizzazione, supporto dei tifosi, follower, quotazione in borsa del club, vendita delle azioni e azionariato popolare, e tanto altro).

Crescita delle abilità dell’allenatore.

Simulazione degli aspetti più innovativi del calcio moderno.

Squadre, calciatori e calciatrici con attributi dettagliati.

Pianificazione dell’allenamento realistica e tecniche di allenamento moderne.

Albero delle abilità per ogni singolo calciatore.

Ogni atleta ha un suo profilo psicologico dettagliato: ogni squadra deve mettere insieme diverse tipologie di calciatore per avere successo.

Settore giovanile dettagliato: gestisci lo sviluppo di giovani promesse sin dall’inizio del loro percorso.

Elenco completo di stili di gioco e regole base.

Nuovo engine di gioco che si concentra sul movimento del pallone e sui giocatori coinvolti nell’azione offensiva con commenti testuali aggiuntivi.

Tutte le partite all’interno dell’universo di gioco sono calcolate secondo gli stessi principi.

Incredibili discorsi durante l’intervallo.

Stadi 3D e strutture del club 3D migliorabili ed espandibili. Puoi anche costruire un museo del club che potrai visitare in prima persona.

Progressi settimanali con trattative entusiasmanti e tante decisioni, piccole e grandi, da prendere costantemente.

Una completa sezione statistica che farà la gioia di tutti gli appassionati.

Commento dei tifosi dopo ogni partita.

Simulazione degli alti e dei bassi tipici di ogni squadra di calcio.

Simulazione dei tornei per squadre nazionali, con conseguente impatto sulle valutazioni dei calciatori.

Il gioco non include nessuna licenza ufficiale di squadre o campionati, ma mette a disposizione un editor estremamente dettagliato che permette la creazione di campionati e squadre personalizzate: