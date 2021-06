Final Fantasy VII Remake Intergrade: disponibile da oggi

Da oggi 10 giugno è disponibile, su PlayStation 5, Final Fantasy VII Remake Intergrade, versione migliorata del remake uscito lo scorso anno su PS4, che porta il nuovo contenuto, FF7R EPISODE INTERmission, nel quale si segue Yuffie Kisaragi e il suo compagno Sonon Kusakabe, in missione per infiltrarsi nel palazzo Shinra e impadronirsi della più potente materia mai esistita. Questo nuovo episodio porta con sé anche la nuova versione del mini-gioco Fort Connor.

Qui sotto il tweet pubblicato attraverso l’account ufficiale del gioco:

Ready to hunt for some materia?@FinalFantasy VII Remake Intergrade is out now! pic.twitter.com/sA9NiL2zo1

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) June 10, 2021

Ricordiamo che, come scritto sul PlayStation Store:

Se possiedi la versione digitale del REMAKE per PS4, l’acquisto di REMAKE INTERGRADE non è compatibile. In compenso, puoi ottenere gratuitamente la versione digitale per PlayStation 5 di FINAL FANTASY VII REMAKE se possiedi la versione per PS4 digitale o la versione su disco e la console PS5 con lettore (indispensabile perché dovrai inserire il disco per scaricare la versione digitale per PS5 e giocarci). Se invece hai ottenuto il REMAKE come gioco mensile su PlayStation Plus, non hai diritto alla versione digitale per PS5 gratuita, ma puoi acquistarlo. Per poter giocare a FF7R EPISODE INTERmission (nuovo episodio Yuffie) devi avere la versione per PlayStation 5 del REMAKE e tutti gli aggiornamenti necessari.