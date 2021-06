PlayStation è il partner ufficiale della Nazionale Italiana di calcio

Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare la partnership con FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), che elegge PlayStation a console partner ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio per tutto il 2021.

Dopo importanti collaborazioni con alcuni dei principali club calcistici italiani in ambito eSport e la recente sponsorizzazione della Supercoppa italiana, che proprio nell’ultima edizione 2020 ha assunto la denominazione di PS5™Supercup, ancora una volta, Sony Interactive Entertainment Italia strizza l’occhio al mondo del calcio, questa volta per raccogliere la propria community e tutto il pubblico di appassionati attorno alla maglia azzurra, simbolo sportivo indiscusso dell’italianità.

Marco Saletta, General Manager di SIE Italia ha dichiarato:

Siamo orgogliosi della collaborazione con FIGC e felici di unirci alla Nazionale Italiana di Calcio, il team sportivo per eccellenza, che incarna i valori di inclusività a fairplay. Riteniamo che questa sia un’occasione unica per celebrare due community affini, tifosi e videogiocatori, e siamo certi che collaborazioni di questo calibro possano contribuire concretamente ad alimentarne la conoscenza e lo sviluppo del videogioco in Italia.

Con l’obiettivo di celebrare la Nazionale di calcio e, contemporaneamente, uno degli sport più amati dagli italiani, Sony Interactive Entertainment Italia darà il via, su piattaforma PlayStation®4, al torneo eSport di Fifa 21 “Azzurri Fans Cup”, sviluppato in quattro Cup e una finale. Tutti gli interessati, residenti in Italia, potranno registrarsi al torneo a partire dal 10 giugno 2021 tramite la sezione “Eventi” – “Tornei” disponibile su PS4, attraverso l’apposita piattaforma

Le quattro Cup si terranno secondo il calendario qui di seguito:

Cup 1 – venerdì 18/06/2021;

– venerdì 18/06/2021; Cup 2 – domenica 20/06/2021;

– domenica 20/06/2021; Cup 3 – venerdì 16/07/2021;

– venerdì 16/07/2021; Cup 4 – giovedì 22/07/2021;

– giovedì 22/07/2021; FINALE – venerdì 23/07/2021.

Tutti i partecipanti avranno l’opportunità di disputare sfide che determineranno la migliore prestazione della giornata. Solo i primi due qualificati di ogni Cup potranno proseguire il loro percorso e accedere alla Finale del 23 luglio 2021. La Finale prevedrà scontri diretti tra gli otto finalisti, i quali dovranno usare tutte le proprie abilità per portare a casa il miglior match e realizzare gli assist più efficaci per conquistare la vittoria. In palio, per il primo classificato, un’esperienza di coaching con uno degli e-player della eNazionale FIFA, l’opportunità di trascorrere una giornata al Centro Tecnico Federale di Coverciano e un abbonamento da 12 mesi al servizio PlayStation Plus.