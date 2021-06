Drift21: disponibile da oggi la versione completa

Il publisher 505 Games e lo sviluppatore ECC Games S.A. hanno annunciato che il gioco di simulazione di corse, DRIFT21, ha lasciato l’accesso anticipato ed è disponibile da oggi nella sua versione completa, su PC tramite Steam. E come bonus, i giocatori possono acquistare DRIFT21 a un prezzo speciale scontato per un periodo di tempo limitato.

Durante il suo periodo in accesso anticipato, ECC Games S.A. ha lavorato attentamente con la community e i fan del drifting per creare la migliore esperienza di gioco, portando le emozioni delle vere corse di drifting su PC. La versione DRIFT21 V1.0 riceverà un aggiornamento sostanziale con nuove auto, piste e nuove modalità di gioco per espandere il gameplay e garantire a tutti i giocatori l’accesso alla migliore esperienza di guida disponibile. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

Queste alcune informazioni attraverso la pagina Steam del gioco:

Diventa una leggenda del drifting!

Metti a punto l’auto da drift dei tuoi sogni, prova i vari ricambi, migliora le prestazioni e mostra le tue abilità sui leggendari circuiti EBISU del Giappone!

Dalle piste di drifting direttamente a DRIFT21!

Scendi in pista per testare i nuovi modelli licenziati e superaccessoriati. Troverai le auto più iconiche conosciute negli eventi di drifting di tutto il mondo.

Porta l’auto in garage per apportare importanti modifiche. Sostituisci il motore, le sospensioni e le parti dello scarico per ottenere le prestazioni giuste per il tuo stile di guida! Modificando il kit carrozzeria, il colore della vernice e le decalcomanie creerai un’auto da corsa unica nel suo genere!

Visita la mecca del drift!

Migliora la tua tecnica di drifting sui tracciati del complesso giapponese EBISU perfettamente ricreati! Potenzia le tue abilità sulle piste Driftland e School e preparati per il leggendario salto di Minami!

Dimostra quanto vali!

Prendi parte a sfide mozzafiato che metteranno alla prova le tue abilità di drifting. Dimostra di essere il miglior drfter e aggiudicati i trofei d’oro. Guadagna più punti derapata che puoi nelle corse in singolo affrontando sfide a tempo e gimkane.