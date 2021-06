Ratchet & Clank Rift Apart: ecco il trailer di lancio

Oramai ci siamo, da domani 11 giugno sarà disponibile, su PlayStation 5, Ratchet & Clank Rift Apart, attesissimo nuovo capitolo della saga di Insomniac Games con protagonisti il lombax e il robottino. Dopo i tanti filmati e screenshot pubblicati, è il turno dell’ultimo trailer prima del lancio, che potete vedere qui sotto.

Lasciandovi al filmato vi rimandiamo, qualora lo vogliate, alla lettura della nostra recensione, per sapere cosa ne pensiamo di uno dei titoli più attesi di questi primi mesi di vita di PlayStation 5.

Questa la descrizione di Ratchet & Clank Rift Apart attraverso la pagina del PlayStation Store:

VIAGGIA TRA LE DIMENSIONI IN UN’AVVENTURA ESPLOSIVA:

Ratchet e Clank sono tornati! Aiutali a impedire che un imperatore robot riesca a sottomettere i mondi interdimensionali, a partire dal loro universo. Il duo potrà contare sull’aiuto di Rivet, una ribelle Lombax proveniente da un’altra realtà.

– Semina distruzione con un folle arsenale di armi.

– Lasciati stupire dai repentini cambi dimensionali e dall’azione travolgente.

– Scopri nuovi pianeti e le versioni parallele di ambientazioni conosciute.

FUNZIONALITÀ PS5:

– Tocca con mano l’azione di gioco con il feedback aptico del controller wireless DualSense.

– Padroneggia le meccaniche evolute delle armi, rese possibili dai grilletti adattivi.

– Salta da un pianeta all’altro alla velocità della luce grazie all’unità SSD della console PS5.

– Immergiti nel gioco con l’audio 3D della tecnologia Tempest mentre combatti per salvare l’universo.

– L’illuminazione avanzata e la renderizzazione ray tracing danno vita a scenari mozzafiato in 4K dinamico e HDR.

– Seleziona la modalità prestazioni per un’azione orientata ai 60 frame al secondo.