Ninja Gaiden Master Collection disponibile da oggi

Ryu Hayabusa fa il suo grande e atteso ritorno nella collection comprendente i tre titoli rimasterizzati, Ninja Gaiden Master Collection. Da oggi è possibile acquistarla e giocarla su PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One, portando le avventure del celebre ninja sulle current-gen.

Come avrete ben capito, la collection riprende Ninja Gaiden Sigma, Sigma 2 e Razor’s Edge, contando inoltre i DLC. Mancano delle feature, come il multiplayer, ma non manca invece il supporto a risoluzioni maggiori per PC e next-gen, sebbene su PC non sia poi un top qualitativo.

Mentre vi rimandiamo alla nostra recensione, vi ricordiamo che da stasera GamesVillage seguirà l’evento Summer Game Fest e, con il conseguente invito che vi facciamo nel seguirci, vi lasciamo al trailer d’uscita di Ninja Gaiden Master Collection.