Hot Wheels Unleashed: l’area a tema Skatepark si mostra in un nuovo trailer

Milestone ha pubblicato negli ultimi minuti un nuovo trailer per il già tanto atteso Hot Wheels Unleashed, titolo dedicato alle macchinine che hanno accompagnato intere generazioni. Il suddetto video, dopo il College Campus, ci mostra un nuovo settore a tema, ‘Skatepark’.

L’area Skatepark ha uno spazio ineguagliabile a disposizione per liberare la creatività e i progetti del giocatore in un’area non vincolata da pareti e mobili fastidiosi. I giocatori possono utilizzare rampe, ringhiere e travi per creare percorsi folli e per metter su trucchi e acrobazie impressionanti. Senti pressione dell’halfpipe mentre sfrecci la prossima rampa di calcio verso la vittoria, ma non preoccuparti del T-rex.