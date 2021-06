Greak Memories of Azur: annunciata la data d’uscita ufficiale

Verso la fine dello scorso anno, durante la celebrazione del National Video Games Day, Team17 ha presentato una lunga lista di titoli che sarebbero arrivati da parte del publisher stesso e dai suoi studi. Ecco che uno di quei titoli di spicco, Greak Memories of Azur, ha finalmente ricevuto una data d’uscita ufficiale.

Navegante Entertainment, il team di sviluppo, assieme a Team17 ha annunciato che la produzione action adventure side-scrolling sarà disponibile per PC tramite Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Nintendo Switch a partire dal 17 agosto. La novità più apprezzata però, è che lo stesso giorno il titolo sarà disponibile sia in versione fisica che digitale.

Vi lasciamo ad una panoramica dell’interessante e coloratissimo gioco, seguita poi dal trailer pubblicato appositamente per la data d’annuncio ufficiale. Cosa ne pensate di Greak Memories of Azur? Fatecelo sapere nei commenti!

È un gioco in singolo a scorrimento laterale con animazioni disegnate a mano. Guida tre fratelli, Greak, Adara e Raydel, attraverso le terre in guerra di Azur. Alternati al controllo di ciascuno, usando le loro abilità uniche, per sfuggire all’invasione degli Urlag.

Greak, protagonista del gioco e fratello minore dei tre, appartiene alla stirpe magica dei Courine, oggi minacciati dagli attacchi di un’altra fazione, gli Urlag.

Una lunga guerra che sta costringendo i Courine a fuggire dalle proprie case. Per questo, Greak intende riunirsi a suo fratello Raydel e sua sorella Adara per lasciare la terra di Azur, costruendo un’aeronave un pezzo dopo l’altro.

Nel corso del gioco, ti imbatterai nei tuoi fratelli in diversi scenari. In quel momento, si uniranno a te per aiutarti nella tua missione.