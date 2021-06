11 Bit Studios al lavoro su un nuovo titolo, reveal previsto per il 12 agosto

Non conoscere il nome di 11 Bit Studios al giorno d’oggi potrebbe esser considerato un crimine. Il team dietro le mastodontiche produzioni di This War of Mine e Frostpunk, ha oggi svelato con un teaser un nuovo titolo.

La descrizione ufficiale parla di un una distesa di terra abbandonata innevata che quasi pare tranquilla fino a quando non è subentrato un conflitto brutale. A vedere il teaser, ci può esser tanto su cui speculare, a partire dal fatto che potrebbe centrare il petrolio in una landa afflitta da qualche evento post-apocalittico. Si tratta magari dello stesso universo affascinante di Frostpunk?

Solo il tempo ce lo dirà, tempo che arriverà ad agosto, esattamente il 12, giorno in cui 11 Bit Studios svelerà il suo nuovo progetto. Cosa vi aspettate dal nuovo lavoro del team polacco? Fatecelo sapere nella sezione commenti!