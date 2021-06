Durante l’evento Summer Game Fest 2021, è stato presentato il titolo Lostark , Il gioco è un nuovo smile gate RPG. Il titolo è un nuovo gioco di Amazon Games. Per maggiori informazioni, potete visitate il sito ufficiale qui.

Welcome to the world of Lost Ark, from Smilegate RPG and Amazon Games! #SummerGameFest pic.twitter.com/JZGmGVA8sN

