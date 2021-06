Durante l’evento Summer Game Fest 2021, è stato presentato il titolo di Sega, Two Point Campus, un nuovo titolo di simulazione ambientato nel campus di un college. Il gioco è il successore di Two Point Hospital e vi permetterà di costruire l’università dei vostri sogni.

.@TwoPointStudios shares the trailer for their new simulation, Two Point Campus! #SummerGameFest pic.twitter.com/UesnW4V2ib

— Summer Game Fest – LIVE Today! (@summergamefest) June 10, 2021