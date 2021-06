Sapevamo che questo annuncio sarebbe arrivato presto: ebbene, è in arrivo è la quarta stagione dello sparatutto di Infinity Ward e Activision: parliamo ovviamente di Call of Duty Warzone & Black Ops Cold War, in arrivo il 17 giugno 2021 e annunciata questa sera al Summer Game Fest 2021. Di seguito troverete il trailer del gameplay.