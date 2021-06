Wonderlands: arriva la world premiere al Summer Game Fest!

Parte subito forte la Summer Game Fest, presentandoci il trailer in world premiere di Wonderlands, il nuovo titolo di 2K Games e Gearbox Software, spin off della fortunata saga di Borderlands. Confermate quindi le voci dei giorni scorsi, che volevano a breve la presentazione di un nuovo titolo che avrebbe ampliato la saga. A presentare il gioco, insieme all’ospite della serata Geoff Keighley, c’è stata Ashly Burch, la voce di Tiny Tina, protagonista del titolo.

Lo stile è inconfondibile, i colori sono spettacolari, e il divertimento sembra davvero tantissimo. Prepariamoci dunque a vivere nuove avventure in un universo narrativo che non smette mai di stupire.

Time for our first world premiere and this one’s from @GearboxOfficial and @2K! #SummerGameFest pic.twitter.com/pAo8wfB2IX

— Summer Game Fest – LIVE Today! (@summergamefest) June 10, 2021