Jurassic World Evolution 2: ecco il trailer dal Summer Game Fest

Della partecipazione del mitico Jeff Goldblum a questa Summer Game Fest 2021 si sapeva già, ed è stato per presentare un gioco ispirato a uno dei titoli a cui la sua carriera cinematografica è legata a doppio filo, Jurassic World Evolution 2, che l’artista è intervenuto all’evento.

Il sequel del titolo dedicato ai lucertoloni primordiali arriva tre anni dopo il suo predecessore, uscito nel 2018, e ci porterà di nuovo sull’isola a testare le nostre capacità di sopravvivenza contro i lucertoloni giurassici.

Riusciremo a sopravvivere al loro impeto in questo nuovo titolo? Dovremo aspettare l’uscita di Jurassic World Evolution 2 per scoprirlo!

Jeff Goldblum brought a world premiere with him just for us! Here is Jurassic World Evolution 2! #SummerGameFest pic.twitter.com/ZCOaBrXXWH

— Summer Game Fest – LIVE Today! (@summergamefest) June 10, 2021