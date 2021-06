Questa sera, tra i vari trailer presentati è emerso anche quello che mostra alcuni attimi di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Il titolo di Capcom, di cui potrà essere acquistata anche una Deluxe Edition sarà un’esclusiva per Nintendo Switch ed è in arrivo il 9 luglio 2021, data che per altro era già nota.

Tweets by summergamefest