Escape From Tarkov: arriva il nuovo trailer dal Summer Game Fest

Battlestate Games ha mostrato, durante il Summer Game Fest 2021, il nuovo adrenalinico trailer del suo Escape From Tarkov, il titolo FPS che ci trascina in un conflitto senza quartiere, contro avversari agguerritissimi nella nuova mappa Streets of Tarkov.

Il titolo ha mostrato tutta la sua definizione grafica e le varie armi che saranno disponibili per i giocatori, mostrandone gli effetti devastanti, ma soprattutto ci ha regalato un colpo d’occhio di quello che sarà l’ambiente urbano nel quale si articolerà la nuova area del gioco. La Battle for Concordia ci ha dato una prova di tutte le potenzialità di questo FPS.

Pronti a darvi battaglia tra le strade di Tarkov? Escape From Tarkov è pronto a sfidarvi!