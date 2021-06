Evil Dead The Game: al Summer Game Fest 2021 viene mostrato il gameplay

Saber Interactive e Boss Team Games hanno presentato al Summer Game Fest 2021 un nuovo trailer di Evil Dead: The Game, in cui è stato mostrato il gameplay e, più nello specifico, gli scontri e alcune delle armi che saranno disponibili. Nonostante non si sappia ancora la data di lancio ufficiale, il titolo uscirà entro la fine del 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

