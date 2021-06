The Dark Pictures Anthology House of Ashes: mostrato un nuovo trailer

The Dark Pictures Anthology House of Ashes è tornato a mostrarsi al Summer Game Fest 2021, con un nuovo trailer tutto concentrato sui mostri che si nascondono nell’oscurità delle caverne sotto a Baghdad.

Il titolo infatti sarà ambientato in Iraq, nel 2003, e seguirà le vicende di un gruppo di soldati americani che rimangono intrappolati in delle rovine sotterranee, dove però, scopriranno presto di non essere soli. Oscure presenze e mostri di una religione ormai dimenticata infestano il sito, pronte a massacrare i nostri protagonisti.

In questo nuovo trailer The Dark Pictures Anthology House of Ashes ci fa provare tutto il terrore di quei soldati che si ritrovano costretti ad affrontare l’orrore dei mostri nel buio. Preparatevi a sfidarli!