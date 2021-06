Back 4 Blood: ecco il nuovo trailer dal Summer Game Fest

Uno dei titoli più attesi dell’anno è sicuramente Back 4 Blood, che è tornato a mostrarsi al Summer Game Fest con un nuovo trailer, che ha annunciato anche la data d’apertura dell’open beta, prevista per il prossimo 5 agosto 2021.

Lo sparatutto in prima persona di Turtle Rock Studio arriverà il prossimo 12 ottobre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC. Si tratterà di un titolo multiplayer che si preannuncia immensamente adrenalinico e sanguinoso, grazie anche alla grande quantità di nemici e di non morti che bisognerà affrontare.

Preparatevi a fermare le orde degli zombie in Back 4 Blood! Potrete cominciare a spargere il loro sangue già a partire da questa estate!

Surprise! Here’s a quick tease of a new @back4blood boss and news on the beta, coming later this summer. #SummerGameFest pic.twitter.com/wEFSB0cTHQ

