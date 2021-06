Summer Game Fest 2021: mostrato Elden Ring con un gameplay trailer, svelata la data

Come da gran finale, il Summer Game Fest 2021 si è concluso in maniera completamente esplosiva poiché Geoff Keighley è stato finalmente mostrato tramite un gameplay trailer d’impatto, il progetto targato From Software in collaborazione con lo scrittore George R. R. Martin. Finalmente, l’opera è stata mostrata in azione, dove abbiamo potuto dare un primo sguardo all’opera.

Elden Ring uscirà il 21 Gennaio 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X. Sicuramente arriveranno ulteriori informazioni sul titolo nei prossimi mesi o giorni, magari attendiamo anche la gamescom per vedere qualcosa in più, dove l’opera potrebbe essere presente alla kermesse. In conclusione, vi lasciamo alla visione del gameplay trailer in calce alla notizia.