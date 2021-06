Disgaea 6 Defiance of Destiny Recensione: uno zombie contro la Distruzione

Sono ormai mesi che attendiamo l’uscita di Disgaea 6 Defiance of Destiny su Nintendo Switch in occidente e il momento è finalmente arrivato. Una delle serie più longeve e famose di NIS America torna per farci divertire con un nuovo folle e profondo episodio, nel quale dovremo vivere un’avventura fuori dal mondo, almeno da quello dei vivi. Disgaea 6 è ormai una saga iconica, con fan sparsi in tutti i continenti. Viene quindi spontaneo chiedersi cosa sarà rimasto dei precedenti titoli e quali invece saranno le grandi novità. Qualunque siano le risposte, ci aspetta un lungo viaggio per cercare di salvare una bizzarra e colorata dimensione.

Disgaea 6 Defiance of Destiny: Zed contro la Distruzione

Nel nuovo capitolo vestiremo i panni di Zed, uno zombie arrogante e impavido che vive all’interno del fantasioso regno di Netherworld, una realtà di mostri e strane creature. La sicurezza del nostro eroe è data da un potere unico, la Super Reincarnazione, che gli impedisce di morire in maniera definitiva, anche se sconfitto durante uno scontro mortale, riportandolo a un livello iniziale potenziato. L’obiettivo di Zed è uno soltanto: sconfiggere il Dio della Distruzione che minaccia il suo mondo. Un compito non semplice per un piccolo teppista come lui, fermo nella sua decisione di sfidare le probabilità e cambiare il destino. Il nostro simpatico zombie, però, potrà contare su numerose forze alleate che lo affiancheranno in questo scontro decisivo per tutto il Netherworld.

Zed è determinato a sconfiggere il Dio della Distruzione e quindi torna sempre pronto a rimettersi in viaggio. Lungo il cammino esplorerà numerose realtà, sempre differenti e sorprendenti, e incontrerà anche personaggi provenienti da vecchi capitoli della saga, come Etna, Laharl o Flonne, presenze possibili grazie al concetto di reincarnazione che è alla base non solo del personaggio e della storia ma anche del sistema di gioco. All’interno della 200 ore di gioco stimate (per completare il gioco al 100%), saranno quindi molti le cose da vedere, vivere e sperimentare, nel folle stile che da sempre ha caratterizzato la serie.

Una lotta per nulla solitaria

In questo GDR strategico potremo contare su numerosi personaggi a cui affidare le sorti del mondo. Zed, infatti, nonostante i numerosi tentativi, da solo non riesce a sconfiggere il Dio della Distruzione. All’inizio dell’avventura, quindi, decide di seguire il consiglio del simpatico cane Cerberus e di circondarsi di numerosi alleati. I personaggi secondari che incontreremo sono veramente tanti e si differenziano tra specifici e generici. I primi avranno un ruolo fondamentale per lo sviluppo della vicenda, come la sorella di Zed, Bieko, il re del regno umano Misedor o l’Overlord Ivar. Altri sono combattenti specializzati in un tipo di lotta che ci daranno una mano fondamentale lungo la corsa verso la vittoria definitiva. Guerrieri, streghe, artisti marziali, ladri e molte altre classi che potremmo creare, caratterizzandoli con abilità specifiche, sviluppando così un nostro stile di gioco veramente personalizzato.

Inutile dire che tutti, nessuno escluso, sono personaggi che rappresentano perfettamente lo stile di Disgaea 6: folli, simpatici, bizzarri e colorati, perfetti per creare l’ambiente narrativo in cui si sviluppa la vicenda, in bilico tra il sorriso e la riflessione. Un ambiente stimolante reso ancora in maniera più accurata dai modelli poligonali in 3D, primo caso della saga. Lo stile Super Deformed del gioco va a compensare lo scarso livello di dettagli, riuscendo a creare un ambiente delizioso e piacevole in cui immergersi. Tutti gli ambienti di gioco sono assolutamente fuori di testa per tipologia di ambientazione e riescono sempre a strappare un sorriso al videogiocatore. Un esempio per tutti che non spoileri troppo sullo sviluppo di gioco: il primo mondo dove ci troveremo a combattere è quello dei Prinny, demoni dalle fattezze di pinguino che nascondono al proprio interno le anime di grandi peccatori. Che ne pensate?

Disgaea 6 Defiance of Destiny: un solo turno per mille azioni

Una delle grandi novità di questo titolo, è proprio il sistema di combattimento. Rispetto a molti altri GDR Strategici, in cui il sistema di turni coinvolge i singoli partecipanti allo scontro, in Disgaea 6 Defiance of Destiny la turnazione riguarda l’intero gruppo. Durante il combattimento, quindi, avremo la possibilità di preparare le diverse azioni per i nostri personaggi, muovendoli sulla scacchiera di gioco, impostando l’attacco, ricorrendo alle Azioni Speciali (attacchi potenti, magie o azioni curative) o preparando i Team Attack (azioni più devastanti eseguite da più membri della squadra). Una volta terminato, possiamo mandare in esecuzione le diverse azioni per poi terminare il turno e lasciare spazio agli avversari. Un sistema molto stimolante, che ci permette di sperimentare un gioco diversamente tattico e innovativo.

Tutto il capitolo della saga è improntato per portarci a giocare con numeri molto elevati. Il continuo ritorno dalla sconfitta con successivo implemento delle caratteristiche di base, porta i personaggi a raggiungere lo strabiliante livello di 99.999.999. Con numeri così alti, anche i danni arrecati raggiungono cifre esorbitanti, che possono essere tenute sotto controllo grazie a un contatore posto alla destra dello schermo che somma i danni dei diversi attacchi. La potenza dei nostri personaggi, inoltre, può essere ulteriormente migliorata grazie ai classici negozi presenti nel gioco e disponibili al termine di ogni terreno di gioco.

Terminato uno scontro, infatti, torneremo sempre nella sala centrale dove potremo compiere diverse azioni, come creare nuovi personaggi, acquistare equipaggiamento migliore o potenziare specifiche caratteristiche e qualità. Se siete alle prime armi nella saga e nel genere, non vi preoccupate. All’inizio del gioco ogni elemento viene spiegato in maniera chiara tra uno scontro e l’altro per quanto riguarda le opzioni di miglioramento o acquisto, durante il combattimento per quelle strategiche e di gioco. Allo stesso tempo, se siete invece già veterani, non dovete temere di dover prendere parte a un lunghissimo tutorial: potete saltare specifiche parti di cui siete già a conoscenza. Insomma le opzioni sono davvero molte, mirate a soddisfare molte categorie differenti di giocatori, forse in alcuni casi anche troppe, rischiando di creare molta confusione durante il gioco.

Anche il continuo ritorno alla sala centrale è un elemento che rompe un po’ la continuità, nonostante si rilevi importante per potenziare sempre il proprio team. Una volta pronti, non ci resta che tornare al portale dimensionale dove selezionare un mondo e un livello nuovo, pronti per il successivo scontro. Il tenere sotto controllo il proprio equipaggiamento e le abilità dei personaggi, è sicuramente un’azione importante visto il sistema di gioco così particolare ma la fruizione della storia generale ne risente, non permettendo di godere appieno la narrazione folle e affascinante. In ogni caso, stiamo parlando di piccoli dettagli che influiscono in minima parte sulla bellezza complessiva del gioco.

PIATTAFORME: Nintendo Switch

SVILUPPATORE: Nippon Ichi Software

PUBLISHER: NIS America

Disgaea 6 Defiance of Destiny è il degno ultimo capitolo di una saga particolare e originale. Zed, il protagonista zombie, introduce una nuova idea di sviluppo della storia e gestione del combattimento grazie alla sua Super Reincarnazione che gli permette di tornare in vita dopo ogni sconfitta. I molti personaggi che lo accompagnano sono divertenti, originali e con uno stile di combattimento sempre differente, che possiamo creare e personalizzare a nostro piacimento. Il tutto all’interno di una storia coinvolgente, folle e fuori dagli schemi, interrotta forse troppo dai continui ritorni alla sala principale tra uno scontro e l’altro. I modelli poligonali 3D utilizzati per la prima volta in questo capitolo, però, incantano lo sguardo, mentre la mente e le dita sono occupate a gestire il nuovo sistema di gioco a turni, molto stimolante. L’intero team avrà un unico turno in cui compiere azioni per ogni personaggio, muovendosi, attaccando o compiendo azioni speciali, per poi passare la mano agli avversari, come mostrato nel gameplay. Per tutti questi motivi, Disgaea 6 è un gioco adatto a ogni tipo di giocatore, in grado di regalare un’avventura originale e fuori dal comune.