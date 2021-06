Tales of Arise: in arrivo una live streaming

Tales of Arise è stato presentato ieri sera durante la diretta del Summer Game Fest 2021 tramite un trailer, durato poco più di un minuto. Il gioco è un JRPG sviluppato da Bandai Namco Entertainment, il quale ha rivelato che verrà lanciato sul mercato il giorno 10 settembre 2021.

Da poco, inoltre, Bandai ha confermato che il 18 giugno alle ore 20.30 (orario giapponese) si terrà una live streaming dedicata a Tales of Arise, in cui presenzieranno anche i doppiatori Shino Shimoji, Sayuri Hara e Yoshitsugu Matsuoka, rispettivamente interpreti dei personaggi di Shionne, Rinwell e Law. La compagnia, inoltre, ha specificato che l’evento si terrà su Youtube e che verranno sicuramente approfondite alcune informazioni che, al momento, si trovano nell’ombra.

Parlando del trailer, invece, il video ha mostrato al pubblico alcune cutscene del titolo, così come determinati momenti di gameplay, durante i quali abbiamo assistito a combo magiche di portata epica e a personaggi che cavalcavano draghi e altre bestie fantastiche. La trama verterà su due personaggi nati e appartenenti a due mondi ben distinti e tutti e due dovranno addentrarsi in un’avventura che cambierà il loro destino per sempre.

Il titolo introdurrà un’ampia varietà di personaggi, alcuni aggiornamenti inerenti al combat-system che non andranno però a snaturare quello tipico della saga fantasy di Bandai. Il motore grafico che è stato implementato è l’Unreal Engine 4. Ricordiamo che Tales of Arise sarà disponibile dal 9 settembre 2021 in Giappone, mentre per tutto il mondo a partire dal giorno seguente. L’opera approderà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.