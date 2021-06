I Game Awards 2021 si terranno con pubblico dal vivo

Nel 2020 I Game Awards, come molti altri eventi, ha trasmesso la live in uno studio per lo più vuoto. Nell’edizione 2021, lo spettacolo di dicembre consentirà la partecipazione in presenza e la notizia arriva con un annuncio dal Summer Game Fest 2021. I The Game Awards hanno sempre fornito divertenti sorprese sotto forma di annunci ed esibizioni dal vivo. Mentre il Summer Game Fest ha offerto molte anteprime mondiali.

Per molto tempo i videogiochi non hanno ricevuto un adeguato riconoscimento. Tutto è cambiato nel 2014, quando Geoff Keighley inizia a presentare i The Game Awards. L’evento è uno spettacolo di premiazione dove i migliori videogiochi ricevono i giusti riconoscimenti e i vari team e aziende ambiscono al premio GOTY (Game Of The Year) per il loro prodotto. Parte della premiazione degli ultimi cinque anni ha visto la presenza di ospiti speciali mentre accettavano i premi e mostravano annunci sotto forma di anteprime mondiali (World Première). Si sentiva la folla reagire ai trailer mostrati, ma a causa della pandemia di COVID-19, questa parte dello spettacolo mancava. Al Summer Game Fest 2021, Geoff ha dichiarato che lo spettacolo avrà ancora una volta i vincitori e i nominati presenti al Microsoft Theatre di Los Angeles.

Keighley ha affermato che ulteriori dettagli saranno disponibili questa estate. Forse le aspettative possono però portare all’effetto opposto. Alcuni giocatori hanno espresso opinioni secondo cui l’atmosfera generale dei The Game Awards sembra cambiata, e la notizia che lo spettacolo si svolga con il pubblico in presenza, potrebbe rinnovare un appuntamento molto importante come quello che i The Game Awards promettono. Tuttavia, dicembre è ancora lontano e, sicuramente, arriveranno altri annunci, che renderanno migliori gli appuntamenti più importanti di questo come del prossimo anno. I prossimi Game Awards, possono essere considerati un esperimento per guardare alle organizzazioni future con pubblico in presenza, anche nel settore dei videogiochi. I Game Awards saranno trasmessi in streaming dal Microsoft Theatre di Los Angeles nel dicembre 2021. Continuate a seguirci, per maggiori informazioni.