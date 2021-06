Fall Guys Ultimate Knockout: arriva 2b di NieR Automata

Nella giornata di ieri 10 giugno si è tenuto il Summer Game Fest 2021, durante il quale non sono mancati alcuni annunci importanti come ad esempio quello della versione Director’s Cut di Death Stranding (Kojima Production) o come la data di lancio di Elden Ring (FromSoftware). Ad arricchire la serata è arrivato anche un’inaspettata introduzione del personaggio di 2b di NieR: Automata in Fall Guys Ultimate Knockout.

La software house Mediatonic ha presentato un piccolo trailer in cui si sono viste alcune sequenze di gameplay in compagnia di un “bean” con un nuovo outfit, ovvero quello dell’androide da battaglia 2b, prestato dall’opera di Platinum Games, Nier Automata. Per il momento, 2b pare essere l’unico personaggio di NieR giocabile in Fall Guys Ultimate Knockout, anche se nel futuro nulla esclude che potremmo aspettarci qualche annuncio a sorpresa. Il trailer visionato durante l’evento ha mostrato il piccolo “bean” vestito da 2b intento a superare i classici ostacoli dei vari minigiochi del titolo (si è visto, ad esempio, saltare di blocco in blocco).

2b è il primo personaggio giocabile di NieR: Automata, titolo con meccaniche JRPG e combattimenti frenetici: è un cyborg da combattimento che lavora per la YoRHa, un’organizzazione misteriosa. Il look del suo alter-ego in Fall Guy presenterà una parrucca bianca, l’iconico vestito nero e una benda per gli occhi. L’introduzione del costume avverrà il giorno 18 giugno 2021 e, ricordiamo, il titolo è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam.