Solar Ash: rivelato un nuovo gameplay trailer

Hyper Light Drifter di Heart Machine ha fatto un bel colpo tra i fan dei giochi indie quando è uscito nel 2016. Naturalmente, i fan di quel titolo stavano aspettando con ansia di giocare al loro prossimo gioco, Solar Ash, che è stato annunciato nel 2019. Al live streaming del Summer Game Fest , è stato rivelato un nuovo trailer. Sarà particolarmente emozionante per i fan frantumare i binari e pugnalare mostri giganti. Di seguito una panoramica del gioco, tramite Annapurna Interactive:

Dai creatori di Hyper Light Drifter , Solar Ash è un platform d’azione in terza persona 3D pieno di città sommerse, vasti banchi d’acqua, pericolose zone di lava e altro ancora. I giocatori assumono il ruolo di una Void runner di nome Rei che attraversa questi pericolosi biomi.

Attraverserai rapidamente ampi spazi aperti con salti, prese e grind su rotaie, rallentando a malapena per colpire i nemici sulla tua strada. Giochi nei panni di un void runner che cerca di salvare il suo pianeta natale, che è bloccato all’interno un enorme buco nero, denominato The Ultra void.

Il trailer mostra il protagonista mentre avanza nel mondo rosso-arancio di Solar Ash. Viene presto attaccato da quello che sembra un enorme pterodattilo volante che spara proiettili che trasformano il terreno in cristalli verdi. Il nostro eroe poi frantuma il fianco di una roccia gigante e inizia a colpire una specie di massa tremolante in alto. Questa azione richiama la bestia in volo, in questo modo il nostro eroe può saltargli sulla sua schiena e tagliargli le ali. A giudicare da questo gameplay trailer, sembra che Solar Ash sarà un gioco d’azione molto veloce che presenta battaglie contro vari boss. Il movimento mostrato sembra molto fluido.

In questo trailer non è stata fornita una data di uscita definita. Tuttavia, sappiamo che Solar Ash uscirà entro la fine dell’anno per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Epic Games Store.