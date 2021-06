Genshin Impact: rivelati la mappa di Inazuma e nuovi dettagli su Ayaka, rumor

Genshin Impact versione 1.7 è pronto per l’aggiornamento del prossimo mese e i fan sono piuttosto curiosi di sapere quali sono le novità in arrivo. Nelle ultime settimane, una serie di rumors hanno rivelato informazioni importanti dall’aggiornamento. La stessa miHoYo ha pubblicato, sul sito ufficiale, la descrizione di quattro nuovi personaggi di Inazuma.

Tra le novità pubblicate da miHoYo, troviamo Ayaka, Yoimiya e Kazuha. Ayaka è stato uno dei personaggi più attesi del gioco, con la community in hype sin dai giorni della beta. In precedenza, un video di gameplay di Yoimiya era trapelato insieme alle sue costellazioni e talenti. Sembra che Yoimiya potrebbe diventare uno dei personaggi più popolari del gioco. Oggi sono emerse nuove notizie che ci forniscono ulteriori informazioni sull’aggiornamento di Genshin Impact, versione 1.7, inclusa la mappa di Inazuma e le immagini di Ayaka ( per gentile concessione di abc64 tramite Wangsheng Funeral Parlor Discord). Gli ultimi leak del gioco descrivono in dettaglio la mappa della regione di Inazuma, che è probabilmente una delle regioni in arrivo nell’aggiornamento. La nuova regione è attesa da molto tempo, e sembra che finalmente i fan potranno visitarla dal prossimo mese.

Inoltre, è trapelata una nuova immagine di Ayaka che mostra la schermata di gioco. L’immagine mostra il modello del personaggio, insieme alle statistiche. Questo suggerisce che potremmo effettivamente ottenere Ayaka il prossimo mese. Al momento, i giocatori stanno provando le ultime novità che l’aggiornamento 1.6 ha da offrire. A partire da una nuova zona conosciuta come Midsummer Island. Inoltre, dopo il ritorno del banner di Klee, arriva il primo nuovo personaggio di Inazuma, Kazuha, protagonista di un Archon Quest.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.