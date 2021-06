My Hero Academia: nuovo poster per il 100 episodio

My Hero Academia è uno degli anime dell’intero panorama dell’animazione giapponese, e il successo straordinario della quinta stagione (attualmente disponibile su Crunchyroll in contemporanea con il Giappone) sta solo confermando l’amore dei fan per il mondo creato dal maestro Kohei Horikoshi e per i suoi personaggi. Inoltre la serie ha appena raggiunto il traguardo dei 100 episodi, e ha deciso di festeggiarlo come si deve.

Il profilo Twitter dell’anime realizzato dallo studio d’animazione Bones ha infatti condiviso un nuovo poster speciale, dedicato proprio al raggiungimento di questo agognato traguardo. Al centro dell’immagine possiamo vedere Izuku, vestito con la sua divisa scolastica, sormontato dalla gigantesca scritta celebrativa in onore dell’episodio numero 100. A coronare il tutto, il volto di All Might, tratteggiato in oro.

Chiaramente raggiungere il 100 episodio è un traguardo importantissimo per My Hero Academia, così come lo sarebbe per qualsiasi altro show, ma in particolare nel mondo estremamente competitivo degli anime, raggiungere cifre simili è sinonimo di un successo tra i fan che non conosce confini.

Raggiungendo il suo 100esimo episodio, tra l’altro, My Hero Academia si va ad aggiungere all’elitaria compagnia degli anime che sono riusciti a proseguire tanto a lungo: stiamo parlando di lavori come Bleach, Naruto o One Piece, che si trovano ai vertici dell’intera industria.

La serie, inoltre, è pronta ad andare avanti ancora a lungo, mentre il manga di Horikoshi prosegue sul sentiero che lo porterà alla sua conclusione, e possiamo aspettarci che l’anime abbia di fronte almeno un altro centinaio di episodi. Per cui speriamo di vedere presto un nuovo poster celebtrativo!