Twilight of the Gods: svelato l’anime di Zack Snyder

Zack Snyder è uno dei nomi che, al momento, è sulla cresta dell’onda ad Hollywood. Il filmmaker è tornato alla ribalta grazie a Justice League Snyder’s Cut, la sua personalissima visione del film datato 2017 dal quale era stato licenziato da Warner Bros. in favore di Joss Whedon, che è uscita proprio quest’anno, in streaming su HBO Max. Il regista è attualmente sotto contratto con Netflix, per il quale ha realizzato il film horror Army of the Dead, e con cui, soprattutto, dirigerà un nuovo anime che è finalmente stato svelato: Twilight of the Gods.

Il titolo è stato rivelato da Netflix Geeked, insieme all’intero cast di doppiatori della serie, che ruoterà intorno alle storie della mitologia nordica. E tra i nomi degli attori che presteranno la loro voce ai protagonisti di Twilight of the Gods ne compaiono di davvero noti: John Noble (Fringe, The Conjuring Per ordine del Male) sarà Odino, mentre Paterson Joseph (You, Me and the Apocalypse, Timeless) interpreterà Loki. A Corey Stoll (Apparel, Ratched) adrà il ruolo di Hrafnkel, mentre Jamie Chung (Sucker Punch, Una notte da leoni 2) sarà Hela. Il ruolo di Thor sarà invece assegnato a Pilou Asbaek (noto soprattutto per il ruolo di Euron Greyjoy in Game of Thrones).

Del cast farà parte anche l’inossidabile Peter Stormare (Fargo, Armageddon, Prison Break) che interpreterà Ulfr, Lauren Cohan (Batman v Superman Dawn of Justice) che sarà Inge e Kristopher Hivju (il Tormund di Game of Thrones) che interpreterà Andvari.

Nonostante queste rivelazioni però, si sa ancora pochissimo di questo anime, tranne che il progetto sembra essere estremamente adatto a un regista come Snyder, che tra l’altro ha coinvolto alcuni attori che hanno già lavorato con lui. Per qualsiasi novità su Twilight of the Gods quindi continuate a seguirci!