Blood Bowl 3: il nuovo trailer è sull’Elven Union

Dopo il trailer dei Black Orc e di Imperial Nobility, NACON e Cyanide hanno fatto uscire un nuovo video per presentare un’altra squadra che sarà presente in Blood Bowl 3 (ed è una delle 3 giocabili nella closed beta). Si tratta dell‘Elven Union. La forza di questo team sta sui passaggi e sull’agilità dei propri giocatori, e vogliono dimostrare che il Blood Bowl è uno sport che può essere giocato con grazia, finezza ed eleganza.

Composta da Alti Elfi, Elfi Silvani ed Elfi Oscuri, le squadre che compongono l’Elven Union sono note per la loro agilità e i passaggi. Ma attenzione: quando si tratta di contatto fisico, i giocatori di queste squadre sono fragili e inclini agli infortuni.

Ci sono quattro tipi di giocatori nelle squadre dell’Unione Elfica. Il principale punto di forza degli uomini di linea e delle donne di linea è la loro agilità. Per quanto riguarda i lanciatori, possono fare lunghi passaggi con precisione chirurgica. I lanciatori formano coppie formidabili con i ricevitori, che possono prendere i passaggi più incredibili. E infine, i blitzer sono lì per bloccare gli attacchi avversari.

Ricordiamo infine che si sta svolgendo la fase di closed beta di Blood Bowl 3, che si concluderà il 13 giugno. Le registrazioni, sono ancora aperte. Il gioco arriverà poi in accesso anticipato su PC a settembre 2012, per poi uscire nella versione finale su PC e console (Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch) a febbraio 2022. Qui sotto potete vedere il video dell’Elven Union