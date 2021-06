Make My Day: Netflix annuncia un nuovo anime horror

L’evento Geeked Week di Netflix ha portato con sé tantissime novità. Oltre alla rivelazione del titolo e del cast del nuovo anime firmato Zack Snyder, Twlight of the Gods, e della nuova serie horror Exception, il servizio di streaming più noto al mondo ha infatti rivelato anche la sua nuova pellicola horror anime attualmente in lavorazione, intitolata Make My Day.

Apertamente ispirata dalle atmosfere de La Cosa di John Carpenter, di Make My Day si sa ancora pochissimo, al di là della visual condivisa da Netflix attraverso i suoi canali social per annunciare il progetto. Di certo però è chiaro che con questo film Netflix stia provando a ricavarsi una propria nicchia all’interno della dinamica e sconfinata industria degli anime.

Make My Day sarà ambientato su un pianeta gelato, dove regnano il ghiaccio e la neve, dove delle misteriose creature comparse dal sottosuolo inizieranno ad attaccare gli abitanti. La prima immagine dell’opera vede una navetta spaziale orbitare al di sopra di un pianeta dominato dal ghiaccio, dove si possono notare le profonde voragini causate da una forte attività mineraria.

La Geeked Week ha rivelato una lunga serie di progetti animati che sono pronti a sbarcare su Netflix, da Exception a Master of the Universe Revelation, da Godzilla Singular Point a Edens Zero, per arrivare a Mobile Suit Gundam Hathaway’s Flash. Eppure sembra proprio che Netflix voglia ritagliarsi uno spazio in un ambito finora poco esplorato dall’industria degli anime: quello dell’horror. Nonostante l’abbondanza di sere shonen, romantiche e persino comiche, infatti, l’animazione giapponese non ha ancora testato appieno le potenzialità orrorifiche del genere.

Chissà, forse Make My Day è destinato ad aprire una nuova via per il mondo degli anime! Per tutte le novità non vi resta che continuare a seguirci!