Exception: ecco il primo poster dell’anime horror

L’industria degli anime è particolarmente concentrata su quel genere chiamato shonen che tante soddisfazioni ha dato ai suoi creatori. Eppure, nonostante la versatilità del medium, in pochissimi hanno voluto sperimentare con il genere horror, una mancanza a cui Netflix ha deciso di rimediare. Durante la Geeked Week infatti, il gigante dello streaming ha deciso di presentare, oltre alla nuova serie animata di Zack Snyder e al film anime horror Make My Day, anche la nuova serie orrorifica Exception.

Scritta da Otsuichi (pseudonimo di Hirotaka Adachi), l’autore horror giapponese noto per opere come Calling You e Goth, la serie si avvarrà del character design di Yoshitaka Amano, il leggendario designer della saga di Final Fantasy, che disegnerà tutti i personaggi e soprattutto i mostri.

Della serie non si sa ancora molto, anche se sembra che la trama si concentrerà intorno a una missione spaziale durante la quale i protagonisti diventeranno le prede di alcune mostruose creature, ma il primo poster, con il quale Netflix ha voluto presentare la serie (e che trovate in fondo all’articolo), ci mostra già l’aspetto inquietante di questi oscuri e disturbanti mostri. Exception si preannuncia quindi come un lavoro di altissimo livello, grazie anche e soprattutto ai disegni del maestro Amano.

Per tutti gli amanti dell’horror e degli anime questo 2021 sarà un anno che finalmente vedrà qualche movimento: oltre ad Exception infatti, arriverà anche il lungamente atteso Uzumaki (rimandato lo scorso anno), adattamento del celebrato capolavoro del maestro giapponese dell’horror, Junji Ito.

La Geeked Week di Netflix è stata senza dubbio costellata di annunci entusiasmanti, che hanno coinvolto anche titolo come Mobile Suit Gundam Hathaway, Edens Zero e Masters of the Universe Revelation. Prepariamoci dunque a una stagione ricca di novità sulla piattaforma streaming più famosa al mondo.