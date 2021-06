Star Wars Jedi Fallen Order: disponibile da oggi su PlayStation 5 e Xbox Series X/S

Ieri vi avevamo parlato del rumor relativo all’uscita di Star Wars Jedi Fallen Order su PS5. Ebbene, poco fa Electronic Arts ha annunciato che da oggi il titolo è disponibile su PlayStation 5e Xbox Series X/S.

Questo il comunicato sul sito ufficiale, che parla dei diversi miglioramenti di questa nuova versione:

“Oggi, Respawn Entertainment, Electronic Arts e Lucasfilm Games sono lieti di annunciare l’uscita di nuova generazione di Star Wars Jedi: Fallen Order sulle console Playstation 5 e Xbox Series X|S. Si tratterà di un aggiornamento intergenerazionale gratuito per gli attuali possessori della versione PlayStation 4 e Xbox One del gioco ed è disponibile presso i rivenditori fisici e digitali per 49,99 euro. Dal lancio iniziale del gioco, più di 20 milioni di giocatori in tutto il mondo hanno giocato all’acclamata storia di Star Wars di Cal Kestis su tutte le console, piattaforme e servizi in abbonamento. Con questa versione di nuova generazione non c’è mai stato un momento migliore per impugnare una spada laser e diventare un Jedi!”

Questo l’elenco dei miglioramenti tecnici portati dalle console di nuova generazione:

Texture e asset ad una risoluzione maggiore

Risoluzione 4K/HDR

Miglioramento delle prestazioni a 60 FPS

Tempi di caricamento notevolmente più rapidi

Qui sotto potete vedere il tweet dell’account ufficiale del gioco.