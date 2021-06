L’attacco dei giganti: arriva la mostra online

Hajime Isayama ha messo fine, dopo oltre undici anni di serializzazione, alla sua serie L’attacco dei giganti, chiusa con il capitolo 139 dello scorso aprile, ma soprattutto con il 34esimo volume, uscito da pochissimo in Giappone, e contenente alcune pagine aggiuntive. Nell’attesa però di poter vedere l’adattamento anime degli ultimi eventi serie, targato MAPPA e in arrivo nell’inverno 2022, Eren e i suoi compagni torneranno a fare compagnia ai loro fan in una veste completamente nuova.

L’attacco dei giganti ha infatti lanciato a livello globale una mostra digitale online, completamente gratuita e accessibile, che è intesa a sostituire l’evento fisico che doveva aver luogo in Giappone, ma che è stato bloccato dalla pandemia. In questo modo però anche in fan oltreoceano potranno apprezzare gli artwork originali del maestro Isayama e scoprire tante novità sul Corpo di Ricerca o i temibili Giganti.

L’evento online richiede soltanto una piccola istallazione, per poter accedere a un mondo di artwork, di dietro le quinte e di schizzi, colorati o in bianco e nero. In questo modo Isayama e il team che lo ha aiutato a realizzare L’attacco dei giganti vogliono salutare il manga, e la mostra durerà alcuni mesi, precisamente dal 9 giugno al 31 ottobre 2021.

L’evento servirà anche a prepararsi al gran finale dell’anime, che arriverà con la seconda parte della quarta stagione, che coprirà l’ultima parte dell’ultimo, controverso arco narrativo della serie di Isayama. I primi 16 episodi della Final Season sono disponibili, doppiati in italiano, su Amazon Prime Video.

Anche voi non vedete l’ora di scoprire questa mostra? Cosa state aspettando? Fate attenzione però se seguite soltanto l’anime: potrebbero esserci dei grossi spoiler sul finale della saga.