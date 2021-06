Xseed Games: annunciata la lineup parziale all’E3 2021

XSEED Games, il marchio di Marvelous USA, ha svelato oggi i primi dettagli per la lineup dell’E3 2021, che si svolgerà dal 12 al 15 giugno. I fan potranno seguire tutti gli annunci, le livestream e gli eventi della community tramite l’app ufficiale o presso lo stand virtuale di XSEED Games E3! Inoltre, XSEED Games parteciperà al Future Games Show (che seguiremo anche noi di GamesVillage). A partire da domenica 13 giugno all’una di notte (ora italiana), con notizie sui titoli in arrivo tra cui Rune Factory 5 e non solo.

Lo stand virtuale darà informazioni sulle prossime uscite, tra cui AKIBA’S TRIP: Hellbound & Debriefed e Shadowverse: Champion’s Battle, oltre ad titoli, non appena verranno rivelati. Oggi è stato annunciato anche il programma per i loro livestream speciali, che saranno ospitati su Twitch e visibili nel loro stand virtuale:

Tune in live on June 13 for the #FutureGamesShow Powered by WD_BLACK! See the next gaming showcase from @GamesRadar and keep your eye out for us! #E32021 🎮

More info: https://t.co/4LgVZZkjZC pic.twitter.com/JS0nykSESw

— XSEED Games (@XSEEDGames) June 10, 2021