Smilegate e Prime Matter uniti per Crossfire Legion

Prime Matter in collaborazione con Smilegate, stanno lavorando al nuovo franchise, Crossfire Legion, una versione moderna e piena di azione futuristica del classico RTS dello studio specializzato in questo genere, con sede in Canada, Blackbird Interactive. L’accordo stipulato prevede che Prime Matter pubblichi il titolo sia in formato digitale che fisico su tutte le piattaforme.

I giocatori hanno potuto dare una prima occhiata al titolo come parte del Summer Game Fest di Geoff Keighley il 10 giugno 2021. Per lo sviluppo di Crossfire Legion, Smilegate ha collaborato con Blackbird Interactive, uno studio canadese specializzato in RTS. BBI è stata fondata nel 2010 da Rob Cunningham, ex art director di Homeworld 1 e 2, e da un gruppo di professionisti del settore che hanno partecipato alla realizzazione di molti giochi di successo come Gears of War e Company of Heroes.

Mario Gerhold, Global Brand e Marketing Director, Koch Media GmbH, ha dichiarato:

Siamo davvero entusiasti di portare Crossfire: Legion nel mondo dei giocatori RTS, la combinazione di Blackbird Interactive e l’IP Crossfire di Smilegate è senza dubbio una proposta elettrizzante per qualsiasi amante di titoli strategici / action e un prodotto perfetto per la nostra nuova premium gaming label Prime Matter.

Ina Jang, CEO di Smilegate Entertainment, ha aggiunto: