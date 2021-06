No More Heroes III: nuovo trailer d’introduzione mostra storia, combattimento e altro

Marvelous, casa sviluppatrice dietro l’attesissimo No More Heroes III, ha pubblicato un nuovo trailer d’introduzione al suddetto gioco, fornendo così una panoramica su svariati lati della produzione, tra meccaniche, attività e nemici.

La Terra è invasa dall’alieno Prince FU e toccherà a Travis, al quale si uniranno Shinobu Jacobs e Bad Girl, salvare Santa Destroy. Avrà bisogno di soldi però, per poter combattere contro ogni assassino e questo vorrà dire accettare un certo numero di missioni e lavori e, una volta avuta la somma necessaria, arriverà un invito per la battaglia.

Oltre all’uso della Beam Katana e mosse professionali di wrestling, Travis potrà usare il Death Glove per nuove abilità. Un nuovo albero delle abilità e chip sono stati aggiunti, così da poter unire più playstyle. No More Heroes III arriverà su Nintendo Switch il 27 agosto e GamesVillage vi consiglia di rimanere con noi per saperne di più quando sarà il momento.