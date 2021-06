PlayStation 5: il bundle con Ratchet & Clank Rift Apart da oggi

Pochi giorni fa vi avevamo parlato del rumor di un possibile bundle di PlayStation 5 insieme a Ratchet & Clank Rift Apart, esclusiva della console Sony che debutta ufficialmente proprio oggi. E, proprio da oggi, è disponibile questo pack. Tra le varie segnalazioni social, alcuni fan in Europa sono riusciti ad acquistarlo; per quanto riguarda l’Italia, al momento c’è la pagina sul sito GameStop, che segna il rilascio ad oggi 11 giugno, ma che però non da’ alcun prezzo (che dovrebbe comunque essere di 569,99 euro) e campeggia la scritta “Esaurito”.

Anche la descrizione in fondo alla pagina del retailer segnano solo le caratteristiche della console e quelle del gioco di Insomniac Games (di cui, se volete, potete leggere cosa ne pensiamo nella nostra recensione). Vedremo dunque se arriveranno nuove notizie in merito, con nuove scorte (e si sa di quanto vanno sempre a ruba in poco tempo nuove PS5 messe sul mercato). Qui sotto potete comunque vedere la confezione, con in copertina i tre protagonisti dell’atteso nuovo capitolo della serie. Non si tratta infatti di un’edizione particolare della console stessa, ma solo un bundle contenente PlayStation 5 e Ratchet & Clank Rift Apart. Per chiudere, ricordiamo che ieri, per festeggiare l’uscita del gioco, era stato fatto uscire il trailer di lancio.