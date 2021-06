Among Us: svelata la roadmap, tanti gli aggiornamenti in arrivo

Among Us è stato recentemente al centro della scena grazie alla volontà di Epic Games Store, il quale ha reso disponibile gratuitamente, per un tempo limitato, la creazione di Innersloth. Ora, il team ha reso pubblica la roadmap che ha fornito interessanti spunti per capire i prossimi aggiornamenti e la loro direzione.

Il prossimo grosso update porterà i giocatori da 10 a 15, assieme a qualche altro miglioramento qua e là e altri accessori estetici. Più avanti invece, Innersloth ha previsto la pubblicazione di una nuova e segreta mappa, assieme a degli obiettivi sbloccabili in gioco.

Al momento non vi sono stati annunci per quanto riguarda la versione console di Among Us ma, avendo visto l’enorme successo avuto in pochissimo tempo, ci si potrebbe aspettare a breve qualche annuncio. Vi consigliamo di rimanere con noi durante questi giorni d’eventi per saperne di più e rimanere costantemente aggiornati!