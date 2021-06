Xbox Game Studios: in arrivo l’annuncio di altre tre acquisizioni da parte di Microsoft?

Microsoft ultimamente si sta facendo sentire e non poco, con acquisizioni di grosso calibro come quella di Bethesda e altre presunte, pronte ad aumentare il numero di studi first-party sotto la propria ala chiamata Xbox Game Studios.

Proprio riguardo le “presunte” acquisizioni, è uscito in queste ore un rumor che, accostato al meno recente post sul blog ufficiale, Xbox Wire, il quale citava testualmente “più di 23 team” per poter ottenere come risultato la pubblicazione di un first-party ogni quadrimestre, sembra dirla tutta su quello che forse potremo vedere all’E3 2021.

Secondo un attendibile insider lato Microsoft, colteastwood, su Twitter ha affermato che altre tre acquisizioni stiano per arrivare in casa Microsoft e che saranno presto confermate (potete vedere il post in questione qua sotto, in calce).

Un giornalista del The Verge, Tom Warren, ha poi risposto a tale tweet riportando quello che vi abbiamo affermato poco sopra riguardo la passata affermazione fatta da Microsoft stessa.

Arrivano, infine, voci da Jeff Grubb, il quale ha dichiarato che, per quanto egli stesso non sia del tutto sicuro riguardo la veridicità di queste voci, vi sia una certa probabilità di vedere dietro le (sempre e al momento solo) presunte acquisizioni, i nomi di Avalanche Studios, Crytek e IO Interactive: di certo non nomi presi a caso.

Ovviamente e come sempre, GamesVillage vi consiglia di prendere tutto quanto detto finora con le pinze, vista la non ufficialità delle fonti. Ci toccherà aspettare ancora qualche giorno per scoprire cosa avrà in serbo il colosso di Redmond per i suoi Xbox Game Studios.