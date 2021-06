Nell’appuntamento di stasera dell’IGN Expo 2021 è stato annunciato il contenuto aggiuntivo per World War Z Aftermath, sparatutto di Saber Interactive e Paramount Pictures.

Il DLC garantirà una nuova modalità in prima persona e nuovi sistemi di combattimento. Il tutto sarà disponibile entro il 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.