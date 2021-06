Tunic nuovamente mostrato all’IGN Expo 2021

L’interessante adventure game Tunic, mostrato soltanto ieri (seppur già conosciuto da diverso tempo) durante il Summer Games Fest, si è nuovamente mostrato durante questo IGN Expo 2021.

Stavolta il titolo si mostra in più fotogrammi e sequenze varie, dando una maggiore idea di cosa ci aspetterà con questo titolo che, a detta dello sviluppatore, prende da Zelda e altri grandi classici dell’epoca per definirsi in questi tempi.

Tra direzione artistica e musicale, Tunic sembra spiccare tra molti giochi del genere. Ci sarà sicuramente da aspettarsi qualcosa dalla produzione, visibile sulla propria pagina Steam.