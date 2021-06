Inkulinati, celebre titolo atteso da moltissimi fan, si è mostrato con un breve ed esilarante trailer all’IGN Expo 2021. Il video in questione mostra brevi sequenze di gameplay dell’originale strategico.

Purtroppo, sul finale del video, non è arrivata alcuna data ufficiale, bensì una bellissima (seppur triste, per chi l’attende) scritta “Coming This Century” che, per tutti, parla piuttosto chiaro. L’uscita è prevista su Steam e GOG.