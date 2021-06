Martha Is Dead è un videogioco di LKA che mostrato nuovamente questa sera all’evento di IGN Expo 2021 con un nuovo trailer-gameplay. Il titolo affronterà temi molto cupi ed è stato confermato che si tratterà di thriller psicologico e drammatico.

Martha Is Dead verrà reso disponibile per PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.