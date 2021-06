Kena Bridge of Spirits: un nuovo trailer sul gameplay

Ci avviciniamo sempre più al lancio di Kena: Bridge of Spirits, un titolo che promette di farci vivere un viaggio impressionante e ad alta qualità tecnica e grafica. A questo proposito i direttori di Ember Lab, ovvero Mike e Josh Grier, hanno approfondito qualche dettaglio a proposito dello sviluppo che c’è stato dietro questo attesissimo titolo action e adventure e alla loro fonte d’ispirazione per il setting.

Gli sviluppatori hanno discusso, innanzitutto, sulla difficoltà di produrre un gioco ad alto contenuto cinematico, evidenziando l’enorme quantità di tempo investito nel produrre delle animazioni di questo alto livello. Successivamente hanno dato spazio ad un trailer che ha mostrato qualche nuova sequenza di gameplay.

Nel video si può notare il momento in cui Kena prende in mano l’arco e scaglia quella che potrebbe, presumibilmente, essere la sua prima freccia. Oltre a ciò, dal trailer è emerso che Kena: Bridge of Spirits concederà ampio spazio all’esplorazione degli ambienti e, in questo, si riveleranno indispensabili i “Rot“, cioè dei piccoli spiritelli che aiuteranno Kena a trovare alcuni oggetti e, qualora fosse necessario, a ripararli.

Non solo, durante le fasi esplorative la protagonista potrà imbattersi in alcuni ricordi che la guideranno nel suo percorso alla scoperta di ciò che ha proclamato la fine del suo villaggio d’origine. Kena: Bridge of Spirits sarà disponibile a partire dal 24 agosto 2021 è approderà su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.