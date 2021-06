The Forgotten City: data di uscita annunciata all’IGN Expo 2021

Durante l’IGN Expo 2021 abbiamo visto l’annuncio della data di uscita di The Forgotten City. Ad opera di Modern Storyteller, il gioco ci porterà ad investigare nei riguardi di un assassinio mentre saremo intrappolati in un loop temporale. Il titolo verrà pubblicato da Dear Villagers e supporterà diverse opzioni per la selezione della lingua, tra cui inglese, francese, tedesco, spagnolo e cinese semplificato.

The Forgotten City è basato sulla mod di Elder Scrolls V: Skyrim (la quale è stata scaricata da più di due milioni di giocatori), da cui ha preso anche il nome. Un riassunto delle specifiche è già presente su Steam, in cui si può leggere che si tratterà di un titolo story-driven (sarà pertanto al alto contenuto narrativo) e l’ambientazione ricalca il periodo risalente all’Impero Romano. La storia avrà luogo in una città sotterranea e il protagonista sarà un viaggiatore del tempo tornato indietro di duemila anni. Il giocatore dovrà basare la sua avventura sugli interrogatori e sull’esplorazione, cambiando il corso degli eventi e l’esito delle giornate tramite la presa di posizione in merito a scelte morali difficoltose.

Alcune delle caratteristiche principali del titolo sono da ricercare nella sua struttura open-world, in scelte che modificheranno gli eventi nel corso della narrazione e nelle meccaniche da RPG (sarà possibile personalizzare il personaggio giocabile). The Forgotten City sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam a partire dal 28 luglio 2021.