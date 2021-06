Doki Doki Literature Club: espansione presentata all’IGN Expo 2021

Doki Doki Literature Club è una visual novel con un’impronta da horror psicologico rilasciata nel settembre 2017 dal Team Salvato. Il gioco affronta e approfondisce questioni molto mature, quali la morte, l’autolesionismo e temi sessuali, motivo per cui è diventato un cult del genere.

DDLC è ambientato in una scuola, in cui un gruppo di studentesse partecipa ad un club di scrittura di poesie e fanno i conti con gli “orrori della seduzione“. Ieri sera, durante l’IGN Expo 2021 è stata annunciata l’uscita, prevista per il 30 giugno, di una versione Plus del titolo.

Questa espansione garantisce alcune nuove funzionalità e moltissimi contenuti esclusivi, quali 6 storie di amicizia e lettura secondarie, una notevolmente arricchita galleria di immagini (con almeno 100 bozzetti in più), 26 brani musicali, di cui 13 sono stati realizzati da alcune guest star (Jason Hayes e Azuria Sky), un lettore integrato in cui riprodurre le musiche del gioco e una grafica a 1080p che riesce a tenere il passo con i tempi.

Doki Doki Literature Club di Dan Salvato, nella sua versione Plus, arriverà entro la fine di giugno 2021 (è già disponibile il pre-order) e sarà giocabile su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC via Steam e Epic Games.