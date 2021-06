Mario + Rabbids Sparks of Hope svelato sul sito Nintendo

Poco fa, sul sito Nintendo, è apparsa la pagina di Mario + Rabbids Sparks of Hope, nuovo capitolo della serie strategica di Ubisoft (Milano e Parigi), cross-over fra l’universo di Mario e quello dei Rabbids. Visto l’Ubisoft Forward in programma questa sera (che seguiremo anche noi di GamesVillage dalle 19:30), è probabile che Nintendo stessa abbia anticipato Ubisoft, e che con molte probabilità stasera ci sarà il reveal ufficiale:

In ogni caso, il sito mostra già diversi particolari del gioco, con un rilascio su Switch previsto per il 2022:

Unisciti a Mario, Luigi, la Principessa Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e i loro amici in un viaggio galattico per sconfiggere un’entità malvagia e salvare gli Spark. Esplora i pianeti della galassia mentre scopri segreti misteriosi e missioni avvincenti!

Costruisci la tua squadra dei sogni con tre eroi da un elenco eclettico di nove.

Elimina tutti i nuovi boss e alcuni nemici familiari in tutta la galassia.

Salva gli adorabili Sparks in tutta la galassia, che forniscono poteri distinti che ti aiuteranno in battaglia.

Scatena le abilità dei tuoi eroi, ma sii strategico, mentre colpisci i tuoi nemici, salti sui tuoi alleati e ti nascondi dietro le coperture.

Per sapere altro su Mario + Rabbids Sparks of Hope, bisognerà attendere con ogni probabilità stasera per l’evento Ubisoft. Intanto, qui sotto potete vedere i tre screenshot pubblicati sul sito.