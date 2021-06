Guerrilla Collective: tutti gli annunci dell’evento

Si è da poco concluso il Guerrilla Collective, la seconda giornata, dopo quella andata in scena la scorsa settimana.

Ad aprire l’evento ci pensa Aragami 2 con un video gameplay, che mostra le meccaniche di combattimento, le abilità, combo e l’importanza delle fasi stealth nel gioco. Arriverà il 17 settembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Poi tocca a Firegirl, con una world premiere del gioco sviluppato da Thunderful con protagonista una ragazza pompiere. Tocca poi al team italiano Stormind Games, che sta sviluppando Batora Lost Heaven, che si mostra con un trailer fatto di combattimenti e boss fight. Un teaser trailer di Grime del Team Malignant, in uscita quest’anno, precede BPM (Bullets Per Minute), FPS con dungeon procedurali che si mostra con un video spiegato dallo sviluppatore Josh Sullivan. Dopo il filmato gameplay di Akatori viene fatto vedere in esclusiva il trailer di Archvale, action rpg in co-op di Humble Games. La prima parte viene chiusa dall’avventura narrativa incentrata sulla vita universitaria dei protagonisti di No Longer Home.

Qui sotto il trailer d’annuncio di Firegirl.

La seconda tranche dell’evento inizia con l’interessante shooter in pixel art Hunt The Night, in cui viene mostrata storia, gameplay, ma anche shop, skill e boss. Tocca poi a Black Book, gioco di Morheska (quelli di Mooseman) rpg deck builder in arrivo su PC. E a proposito di deck build, viene mostrata la world premiere di Demon’s Mirror. Newerwinter si ritaglia una parentesi ai Guerrilla Collective mostrando il gameplay della nuova classe, il bardo, che arriverà a breve. Seconda parte che si conclude con il gameplay di Loot River di Straka Studio, incentrato sui movimenti del protagonista, in particolar modo delle piattaforme.

Qui sotto il trailer d’annuncio di Hunt the Night.

La terza parte inizia con l’annuncio della versione fisica di Ghostrunner su Nintendo Switch, che arriverà il 30 giugno. Si torna poi ai gameplay trailer con The Light of The Darkness (in fase alpha), Slime Heroes, e il colorato e particolare Demon Turf. A parlare sono proprio gli sviluppatori del gioco, che arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Dopo il trailer in esclusiva di Arietta of Spirit (in arrivo su PC, Xbox One e PS4 quest’estate), la terza parte è chiusa da Unmetal, divertente titolo in chiave ironica che prende spunto dal primo Metal Gear.

Qui sotto il video dell’annuncio della versione fisica di Ghostrunner su Nintendo Switch.

La successiva breve tranche del Guerrilla Collective vede un altro titolo interessante, il particolare Wolfstride di Raw Fury di cui sarà disponibile la demo dal 16 giugno allo Steam Next Fest; si passa poi Save Red Steel, FPS che si mostra con il gameplay commentato dagli sviluppatori, in arrivo quest’estate su PC e più avanti su PlayStation 4 e Xbox One. Sempre di Raw Fury ( e Shedworks) viene mostrato un nuovo trailer in esclusiva di Sable, gioco che era già presente al Summer Games Fest.

Qui sotto il trailer di Wolfstride.

Tocca poi alla world premiere dell’action old style BATS, ad un altro titolo da tenere sott’occhio, l’RPG in pixel art isometrico Death Trash, per poi passare a Serial Cleaners, il seguito di Serial Cleaner di Draw Distance, con un nuovo gameplay trailer. White Shadows è invece un platform in 2.5D in bianco e nero “alla Limbo” di headup games in arrivo quest’anno. Chiude questa parte Raji, con l’enanched edition che arriverà il quarto trimestre del 2021 e porterà nuove modalità di gioco e un gameplay rivisto.

Qui sotto il video gameplay di Serial Cleaners.

Si va avanti, ed è ora il turno della parentesi TinyBuild, che parte del simpatico Despot’s Game, roguelike autobattler, passa per Potion Craft, il fighting arena Rawmen (in cui viene mostrata la modalità Meatball, la Boba Ball e la personalizzazione del personaggio), Happy’s Humble Burger’s Farm (un titolo in cui preparare hamburger ma in cui ci sono anche delle presenze inquietanti, fino ad arrivare all’atteso Hello Neighbor 2, che si mostra con uno story trailer e un video che fa vedere i miglioramenti costanti da parte dell’IA di Mr Peterson. Chiude la sequenza un altro titolo intrigante, Trash Sailors.

Qui sotto il video di Hello Neighbor 2.

Dopo un’intervista con gli sviluppatori di Among Us, Unlimited Run Games, si torna alla carrellata di video con, nell’ordine: Casinò Bloombing Businees, simulativo di casinò con animali antropomorfi, Robodunk, un basket 2v2 tra robot alla NBA Jam, l’ironico King of The Hat, l’avventura in una futuristica Venezia, Venice 2089 (su Kickstarter dal 20 giugno), Behind The Frame, Kitsune Tails e Whitewater Whipeout.

Qui sotto il trailer di Venice 2089.

La parte finale del Guerrilla Collective (qui il sito ufficiale) è affidata ad Arcade Paradise (con il trailer Welcome to King Wash) di Wired Production, l’intervista a Limited Run Games (che quest’anno fa il quinto anniversario), per il lancio del WholeSome Direct 2021.

Qui sotto il trailer del WholeSome Direct 2021.