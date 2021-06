Devolver Digital: tutti gli annunci dell’evento

Si è da poco concluso lo showcase di Devolver Digital (o meglio, il Devolver Max Pass), evento di casa all’interno dell’E3, che quest’anno è tornato con diversi annunci, e lo fa sempre con la comicità che contraddistingue il publisher texano. Lo spettacolo inizia con un nuovo trailer di Shadow Warrior 3, che mostra le sparatorie frenetiche del gioco in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel 2021.

Dopodiché è il turno di Trek To Yomi, con un trailer cinematografico. Il gioco, di Leonard Menchiari e dello sviluppatore Flying Wild Hog, viene descritto come un viaggio mozzafiato oltre la vita e la morte. Arriva nel 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Xbox One e PC,

Tocca poi a Phantom Abyss, multiplayer asimmetrico con trappole e rampini in Early Access su Steam dal 22 giugno.

Andando avanti con lo showcase di Devolver Digital, si passa a Wizard with a Gun un nuovo gioco surival sandbox per un massimo di quattro giocatori online di GalvanicGames, con maghi che utilizzano… pistole per l’appunto, in arrivo su PC e Nintendo Switch nel 2022.

Death’s Door torna a mostrarsi con un nuovo trailer, e viene annunciato che l’action con il corvo armato di spada di AcidNerve sarà disponibile dal 20 luglio su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Inscryption è invece un avventura card-based dai creatori del folle Pony Island e di The Hex. Si mostra con un reveal trailer e arriverà nel 2021.

Tocca poi a Devolver Tumble Time, titolo per mobile sviluppato da nopopofun

che in parte ironizza sugli stessi giochi da telefono. Sarà disponibile gratuitamente su iOS e Android entro questo 2021.

L’ultimo titolo mostrato è Demon Throttle, un titolo che rimanda indietro nel tempo, per 1-2 giocatori sviluppato da Doinksoft, i creatori di Gato Roboto, in arrivo il prossimo anno esclusivamente su Nintendo Switch, come versione fisica da parte di Special Reserve Games.