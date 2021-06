Life is Strange Remastered Collection: leak del trailer dell’E3 2021 con la data d’uscita

Annunciato allo Square Enix Presents di marzo, Life is Strange Remastered Collection arriverà il 30 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Questo è quanto è trapelato grazie ad un video pubblicato per sbaglio sul canale ufficiale del gioco, che poi è stato ri-caricato sul canale dell’utente “Apex Predator” su YouTube, che scrive:

Life is Strange Channel ha appena rilasciato il trailer e potrebbe averlo fatto per sbaglio, ma il trailer è uscito da un’ora intera al momento del caricamento di questo video. Spero di non finire nei guai per averlo postato. Amo e rispetto il gioco e la sua community, volevo solo postare questo video per condividere l’hype intorno al gioco e credo che più persone dovrebbero essere pronte per il rilascio.

Con ogni probabilità infatti il trailer verrà mostrato ufficialmente durante la conferenza Square Enix all’E3 2021, che si svolgerà domani, domenica 13 giugno alle 21:15 (e che noi di GamesVilage seguiremo, anche sul canale Twitch). Qui sotto potete vedere il video. Se non volete rovinarvi la sorpresa, potrete vederlo domenica sera.

Life is Strange Remastered Collection include i remaster del primo capitolo e di Life is Strange: Before the Storm insieme agli abiti bonus di Chloe e all’episodio bonus “Farewell”. Il video non fa paragoni con le edizioni originali, ma la remaster offre prestazioni complete del mocap facciale, aggiornamenti al motore e all’illuminazione e animazioni migliorate. Apparentemente anche il gameplay e gli enigmi hanno subito alcuni aggiornamenti.